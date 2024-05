Eine 38-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag verletzt worden, als auf einem Zebrastreifen ein Auto ihre rechte Hand erfasste. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr auf der Kronprinzenstraße in Höhe des Messplatzes. Der Fahrer des Autos, ein schwarzer Ford Kombi mit dem Teilkennzeichen PS und dem Buchstaben B, flüchtete Richtung Karolinenstraße. Zeugen beschreiben den Fahrer als einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der eine Brille und eine Nike-Baseballmütze trug. Die Polizei sucht den Unfallfahrer und bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.