Zweimal in Rückstand, aber mit großer Moral gesegnet und heiß auf den Sieg – so gewann der 1. FC Kaiserslautern II das Oberliga-Duell der Tabellennachbarn gegen den FC Karbach 4:2 (0:1). Zum Mann des Tages avancierte der Lauterer „Doppelpacker“ Görkem Koca, der zudem das 4:2 Jacob Collmanns in der Schlusssekunde vorbereitete.

Die ersten 45 Minuten der Oberliga-Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und dem FC Karbach waren bei vier Grad und phasenweise leichtem Schneefall ein Abnutzungskampf