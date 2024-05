Einen Wochenendkurs für japanisches Bogenschießen bietet der Budo-Club Neustadt am 29. und 30. Juni für Kyudo-Anfänger an. Kyudo-Trainer Harald Kühn (3. Dan, Fachtrainer C Kyudo, Wettkampf- und Prüferlizenz) führt jeweils von 13 bis 18 Uhr in die Grundlagen der japanischen Schießtechnik ein.

Kyudo bedeute wörtlich der Weg des Bogens (Kyu = Bogen, Do = Weg), informiert der Verein. Ähnlich wie Kendo (Schwertweg), Judo (der sanfte Weg) und Aikido (der Weg der Harmonie) sei Kyudo eine klassische Budodisziplin und habe seinen Ursprung in den Kampfkünsten der Samurai des mittelalterlichen Japans. Der auffälligste Unterschied zum westlichen Bogenschießen liege in der Verwendung des asymmetrischen, etwa 2,25 Meter langen japanischen Bogens aus Holz oder Bambus und der historischen Schießtechnik, die schon die Samurai praktiziert hätten.

Kyudo schult laut Budo-Club Konzentrationskraft und Gelassenheit. Es schärft Körperwahrnehmung und wirkt sich positiv auf Körperhaltung, Balance und Bewegungskoordination aus. Da es dabei nicht auf Muskelkraft ankomme, sondern auf sensible Bewegungskoordination, sei Kyudo für Frauen und Männer jeden Alters geeignet. Zu Beginn seien weder Vorkenntnisse noch Ausrüstung erforderlich. Das Equipment wird vom Club gestellt. Lockere Trainingskleidung und Socken oder Gymnastikschuhe reichen am Anfang aus.

Wer Spaß am Bogenschießen hat, kann im Anschluss an den Anfängerkurs das regelmäßige Training am Freitagabend im Budo-Club in der Talstraße besuchen.

Kontakt

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.bcneustadt.dekyudo@bcneustadt.de