Der Aufwärtstrend hält an: Mit dem 2:1-Sieg gegen die Eintracht hat die U19 des FCK in letzten drei Spielen so viele Punkte gesammelt wie in den 14 Partien davor.

Ein ansehnliches Spiel auf absolutem Top-Niveau: Mit 2:1 (1:1) setzte sich die U19 des 1. FC Kaiserslautern in ihrer A-Junioren-Bundesliga-Partie gegen die Eintracht aus Frankfurt durch. Vor heimischer Kulisse präsentierte sich die U19 des FCK am Sonntag von ihrer besten Seite.

Die jungen Roten Teufel siegten gegen die favorisierten Gäste mit der letzten Aktion des Spiels. Yasin Zor war dabei als Doppeltorschütze der Matchwinner. „Die Jungs haben es sich mit ihrem Einsatz verdient“, sagte FCK-Trainer Dennis Will stolz nach dem Abpfiff. „Es war ein sehr ansehnliches Spiel, bei dem beide Seiten guten Fußball gespielt haben.“ Das war gegen eine Top-Mannschaft wie Frankfurt auch nicht weiter verwunderlich. Vor dem Spiel gestand Will bereits, dass für ihn die Frankfurter spielerisch den besten Fußball in dieser Klasse Liga zeigen. Seine Vorgabe an das FCK-Team war dabei, eben nicht als Bewunderer des gegnerischen Fußballs in die Partie zu starten, sondern auch entsprechend Parole zu bieten.

Frankfurtern nicht nur staunend zugeschaut

Und tatsächlich gelang dieser Ansatz. Vor allem spielerisch überzeugten die Roten Teufel. Im ersten Abschnitt kombinierten sie sich mehrere Male gefährlich nah vors gegnerische Tor. Einmal war es ein effektiver Doppelpass, der die Frankfurter Abwehr aushebelte. Der Ball landete letztlich bei Tyrese Zeigler, dessen Schuss jedoch zu mittig platziert war. Ein anderes Mal zirkelte Neuzugang Anas Bouda eine präzise Flanke in den Strafraum, Yasin Zor lief ein, schoss aber nur den Torwart an.

Aber Zor war es auch, der sich in der 25. Spielminute bei einer guten Einzelaktion an der gegnerischen Grundlinie entlang behauptete und dann den Torwart zum 1:0 überlupfte. Wie bereits vor zwei Wochen brachte er zu Hause seine Mannschaft in Führung. Frankfurt redete im Spiel aber durchaus ein Wörtchen mit. „Die hatten ein paar gute Aktionen, bei denen uns unser Torwart Fabian Heck aber oftmals gerettet hat“, sagte der Trainer rückblickend.

Kleiner Nackenschlag vor der Pause

Doch auch der verlässliche Schlussmann konnte den Gegentreffer kurz vor dem Pausentee nicht verhindern. „Wir wurden dafür bestraft, eine schnelle spielerische Lösung zu suchen“, analysierte Will den Ausgleichtreffer. Maksym Bochan hatte im Aufbauspiel einen Ball diagonal zugespielt bekommen. Seine Idee war es, den Ball abprallen zu lassen, um einen schnellen Angriff einzuleiten. Aber der Pass geriet zu kurz, ein Frankfurter schnappte sich den Ball. Und Noah Fenyö nutzte den Fehler eiskalt zum 1:1-Ausgleich.

Der Gegentreffer war ein Nackenschlag für den FCK. Nach dem Seitenwechsel war zunächst die Eintracht aktiver. Der Gast hatte nach dem Tor viel Auftrieb und dominierte die ersten 15 Minuten in Hälfte zwei. Aber mehr und mehr erarbeiteten sich die Lautrer Spielanteile zurück. Bis die Frankfurter praktisch gar nichts mehr vom Spiel hatten. Allerdings wurde der Gast kurz vor Schluss noch mal richtig gefährlich. Bei einem Konter knallte das Spielgerät zweimal an den Innenpfosten – großes Glück für die Lauterer. Dann aber verlängerte der spielstarke Zentralakteur David Schramm geschickt den Ball auf Zor, der zum 2:1-Sieg in letzter Sekunde einnetzte und sich mit seinem zweiten Tor zum Tageshelden krönte.

Am Wochenende zum Derby nach Karlsruhe

„Alle Spieler haben es heute wirklich super gemacht“, hielt Coach Dennis Will zufrieden fest. Der Dreier unterstreicht den FCK-Aufstiegstrend. Sieben Punkte holten die Pfälzer in den letzten drei Ligapartien, genauso viele wie in den vorherigen 14 Partien. So kann es weitergehen. Am Wochenende geht es zum Südwest-Derby nach Karlsruhe.