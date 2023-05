Am vorletzten Spieltag der U19-Regionalliga Südwest empfängt der vorzeitige Meister, der 1. FC Kaiserslautern, den auf Rang drei liegenden TSV Schott Mainz. Angestoßen wird die Partie um 13 Uhr im Sportpark Rote Teufel.

„Man merkt den Jungs schon die Leichtigkeit an, mit der sie diese Woche im Training aufgeschlagen sind. Wir hatten viel Spaß und freuen uns jetzt auf die noch anstehenden Aufgaben“, berichtete FCK-Trainer Alexander Bugera von einer entspannten Trainingswoche, nachdem sein Team vorigen Sonntag mit einem 4:0-Sieg beim SV Gonsenheim die Meisterschaft perfekt gemacht hatte.

Trotzdem wolle man das nächste Spiel so angehen, als ob man die Punkte noch bräuchte. Gleiches gilt laut Bugera auch für die Startformation. Auch dort wird man sich auf keine Experimente einlassen. Dies hat natürlich den Hintergrund, dass für Kaiserslautern noch die immens wichtigen Aufstiegsspiele zur A-Junioren-Bundesliga anstehen.

Aufstiegsspiele wohl am 8. und 10. Juni

Gegner ist höchstwahrscheinlich der SV Wehen Wiesbaden, der die Hessenliga mit einem komfortablen Vorsprung anführt. Sollte sich der SVWW am Wochenende erwartungsgemäß zum Meister küren, ergäbe sich folgender Rahmenplan für die Aufstiegspartien: Das Hinspiel wäre am 8. Juni in der BRITA-Arena (16 Uhr), das Rückspiel am 10. Juni auf Platz 4 am Fritz Walter-Stadion (14.30 Uhr).

Personell können die Pfälzer im Saisonendspurt fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Ousmane Sannoh (Schambeinentzündung) und der langzeitverletzte Lucas Leibrock (Kreuzbandriss) stehen nicht zur Verfügung. Für den zuvor angeschlagenen Pharis Petrica kamen die letzten Kurzeinsätze etwas zu früh. Nach seinem Rückschlag möchte man nun warten, bis er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.