Im „Vier-Punkte-Spiel“ im Abstiegskampf der Dritten Liga musste sich der TuS Dansenberg trotz 13-Tore-Mann Jonas Dambach der TSG Haßloch etwas unglücklich mit 33:35 (17:16) geschlagen geben. Der Kampf um den Klassenverbleib spitzt sich weiter zu.

Ein Sieg im Pfalzderby wäre für beide Mannschaften enorm wichtig gewesen. Dansenberg ging nach zwei Heimsiegen in Folge leicht favorisiert in die Partie, „vielleicht war in den Köpfen