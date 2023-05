Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die zweite Mannschaft des TuS Dansenberg darf sich nach der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit weiterhin in der Oberliga beweisen. Das Ziel des Teams von Trainer Sebastian Wächter, das am Freitag um 20 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den VTV Mundenheim in die neue Saison startet, ist der Klassenverbleib.

Die Liga wurde in zwei Staffeln unterteilt. Für Dansenberg stehen insgesamt 14 Spiele auf dem Programm. Der Tabellenletzte jeder Staffel steigt am Ende der Saison automatisch ab. Sollte sich die Anzahl