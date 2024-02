Kaum begonnen, ist sie auch schon wieder vorbei – die Hockeyhallensaison. Das Herrenteam der TSG Kaiserslautern bestreitet am Sonntag (11 Uhr, Burggymnasium) zu Hause gegen den HTC Neunkirchen die letzte Partie der Oberligarunde. Es verspricht spannend zu werden, da die TSG mit einem Sieg ihre kleine Titelchance wahren will.

Mit einer klaren Vorgabe schickt Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz die Buchenlocher coacht, seine Mannschaft in dieses immer wieder reizvolle Duell. „Wir wollen das Saar-Pfalz-Derby gewinnen“, sagt Gillmann, der sich mit seinem Team den zweiten Platz sichern will. Das Meisterschaftsrennen sieht er als praktisch entschieden an. Daran, dass Tabellenführer TG Worms beim Schlusslicht TV Alzey strauchelt, glaubt der TSG-Coach nämlich nicht.

Sollten die Wormser aber verlieren und die Lauterer gewinnen, dann wären die Letzteren mit dem Titelrivalen punktgleich, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses Meister. Das wäre natürlich für die TSG ein fantastisches Saisonende, das zwar nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich ist.

Überraschungen möglich

Dass Überraschungen möglich sind, das zeigte sich in der Schlussphase dieser Oberligasaison. So verloren die Wormser gegen den Tabellenvorletzten TSV Schott Mainz II und mussten sich auch dem Dürkheimer HC II geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende besiegten sie im Topspiel die TSG mit 2:3, eroberten mit diesem Sieg die Tabellenspitze. Mit drei Punkten Vorsprung auf die TSG reichte der TGW am Sonntag schon ein Remis gegen den TV Alzey, der schon als Absteiger feststeht, um die Meisterschaft und den Aufstieg klarzumachen.