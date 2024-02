Zu einer überraschenden Trainerentlassung ist es im Buchenloch gekommen. Kai Musiol und die Hockey-Damenmannschaft der TSG Kaiserslautern gehen fortan getrennte Wege.

Die Trennung erstaunt insofern, weil Musiol mit seinem Team in der kürzlich zu Ende gegangenen Hallenrunde das Saisonziel erreichte. Als Abstiegskandidatinnen gestartet, schafften die Buchenlocherinnen den bis zum letzten Spieltag gefährdeten Verbleib in der Oberliga. Ein Erfolg für sie und ihren Coach. Die Trennung von Trainer Kai Musiol sei „auf Wunsch der Damenmannschaft“ erfolgt, begründete Jochen Metz, der stellvertretende Leiter der Hockeyabteilung der TSG, die Entscheidung und dankte Musiol für dessen engagierte und sportlich erfolgreiche Arbeit als Damencoach.

Musiol überrascht

„Wenn die Damen das so wollen, dann muss ich das akzeptieren“, kommentierte Kai Musiol das Votum gegen ihn, vom dem er überrascht worden sei. Im April 2022 hatte er das Amt des Damentrainers übernommen. Mit viel Ehrgeiz und Zielstrebigkeit ging er diese Aufgabe an und forderte von seinen Spielerinnen vollen Einsatz im Training und in den Ligaspielen.

Auch wenn Kai Musiol nicht mehr als Trainer tätig ist, so bleibt er doch der TSG verbunden. Der 28-Jährige wird weiterhin das Tor der ersten Herrenmannschaft hüten.