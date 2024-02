Die letzten vier aufrechten Heber der TSG Kaiserslautern treten am Samstag um 19 Uhr in eigener Halle zum vorletzten Kampf gegen den Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, den AC Mainz-Weisenau, an.

Ursprünglich wollte Betreuer Frank Diehl mit einem größeren Aufgebot in die Begegnung gehen, doch schrumpfte es auf vier Heber zusammen. So wird er mit Steven Castaneda, Korinna Diehl, Gerasim Bespalov und Finn Böhning an den Start gehen. Für Böhning eine Premiere, da er erst nach seiner Vollendung der 14-Jahresschwelle bei den Aktiven an den Start gehen darf.

„Wir werden gegen den Tabellenführer keine Chance haben. Die starken Frauen des AC Mainz-Weisenau erzielten im Schnitt 250 Punkte und werden vermutlich mehr als 100 Punkte mehr als wir erzielen“, sagte Diehl zu den Aussichten. Und er ergänzt weiter: „So bleiben als Ziel nur persönliche Bestleistungen unserer jungen Heber und die Förderung ihrer Entwicklung. Bei meiner Frau Korinna geht es um den Fahrplan auf dem Weg zu den deutschen und internationalen Meisterschaften“.