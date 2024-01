Nachdem sie zuletzt mit personellen Problemen in der Gewichtheber-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar starten mussten, können die Heber der TSG Kaiserslautern am Samstag um 19 Uhr in eigener Halle aus dem Vollen schöpfen. Dennoch stehen sie gegen den KSV Hostenbach vor einer fast unlösbaren Aufgabe.

Beide Teams sind nach drei Oberligakämpfen punktgleich (3:6), doch hat der ehemalige Bundesligist aus dem Saarland bei zwei Begegnungen im Schnitt 181 Punkte erzielt, beim dritten Wettkampf in Mainz trat der KSV nicht an. Demgegenüber musste sich die TSG mit 81 Zählern im Schnitt begnügen.

Dennoch spekuliert TSG-Betreuer Frank Diehl und sagt: „Wir werden mit sechs Hebern antreten und können etwa 120 Punkte erreichen. Wir wissen aber nicht, wie weit wir damit kommen, da der KSV Hostenbach in dieser Runde öfters Personalprobleme hatte.“

Mit sechs Hebern

Dabei baut Diehl wie zuletzt auf Steven Castaneda, Liam Rogel, Paul Sohns und Gerasim Bespalov. Ergänzt wird sein Team durch seine Frau Korinna Diehl, die sich aber nach längerer krankheitsbedingter Auszeit im Aufbautraining befindet. Neu in der Mannschaft ist der 19-jährige Kai Nonngieser, der von Martin Trevon und Steven Castaneda zum Gewichtheben gebracht wurde. Vier der sechs Heber werden erst am Kampftag für die Startformation festgelegt, die restlichen beiden starten außer Konkurrenz.

„Wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, mit mehreren Hebern an den Start zu gehen“, sagt der TSG-Betreuer. „Wenn im Vorfeld eine Siegchance bestehen würde, dann soll meine Frau Korinna heben, die sich zwar noch im Aufbau befindet, sich aber gut im Training präsentierte“, berichtet Diehl.