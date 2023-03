Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit gut gelaunten Aktiven und einem „Best of“ aus seinem Repertoire an mundartlichen Liedern und Texten ist der Karnevalverein Kaiserslautern (KVK) am Freitag- und Samstagabend in seinen traditionellen „Pälzer Owend“ gestartet. Was in der Pandemie anders läuft als sonst.

Die Vorbereitungszeit sei kurz gewesen und die Unsicherheit groß, ob überhaupt etwas stattfinden könne, schilderte Präsident Udo Bröckelmann. Das Konzept mit weit