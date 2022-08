Erstmals sollen die Treppenhauskonzerte in der Apostelkirche Kaiserslautern schon in der vorletzten Woche der Sommerferien stattfinden: am Montag, 22. August; Mittwoch, 24. August und Freitag, 26. August, jeweils um 12 und um 19.30 Uhr.

Wie der Initiator und Solist Holger Haase mitteilt, gibt es auch, was den Konzertort betrifft, eine Neuerung: Nach zweijähriger Abstinenz, als die Konzerte im Kirchenraum stattfanden, kehren sie nun wieder in den Haupteingangsbereich der Apostelkirche zurück, in dem dann Stühle stehen werden. Der Solist sitzt im Treppenhaus, das über eine besondere Akustik verfügt.

Auf dem Programm stehen Werke für ein Oboeninstrument solo, nämlich die Cello-Suiten IV bis VI von Johann Sebastian Bach in Versionen für Englischhorn und für Oboe d'amore, die durch je ein Werk des 20. Jahrhunderts für Oboe ergänzt werden. Stücke von Benjamin Britten, Hermann Schröder und Andrew Jackman stehen auf dem Programm.

Die Treppenhauskonzerte finden im zwölften Jahr statt. Holger Haase ist der Apostelkirche als Presbyter verbunden. Der Eintritt ist frei, Kollekten sollen der Erhaltung der Orgel der Apostelkirche dienen. Haase: „Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird sehr empfohlen. “