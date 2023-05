Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handball-Drittligist TuS Dansenberg wird mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit gehen. Dass sein Vertrag nicht verlängert wird, wurde dem aktuellen Coach Kai Christmann in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Im Kampf um einen Spitzenplatz zählt für die Schwarz-Weißen am Samstag (19.30 Uhr) im Pfalz-Derby bei der TSG Haßloch nur ein Sieg.

Nach der Demission von Steffen Ecker, von dem man sich inmitten der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit getrennt hat, ist nun der nächste Trainerwechsel amtlich. Nach dem famosen