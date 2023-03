Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz hat einen neuen Chef: Thomas Höhne ist zum 1. April in sein neues Amt gestartet, auf das er sich im vergangenen Jahr an verschiedenen Stationen in ganz Deutschland intensiv vorbereitet hatte. Auf eine Feier zur Ernennung muss er aus den bekannten Gründen verzichten. Die Viruspandemie bestimmt derzeit maßgeblich seinen Alltag.

Für Thomas Höhne, Jahrgang 1969, war es kein nettes Ankommen mit gemütlicher Amtsübergabe. Seit Ende März ist er voll im Geschäft, hat zum 1. April die Aufgaben seines Vorgängers,