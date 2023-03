Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sind nicht hübsch anzusehen und im frischen Zustand sogar noch unangenehm klebrig: Kaugummis. Einige Stellen in der Stadt sind davon regelrecht übersät. Die Stadtbildpflege sagt dem Schmutz den Kampf an. Zwei Spezialfirmen durften am Mittwoch ihr Können zeigen.

Rund um das „K in Lautern“ und in der Fruchthallstraße Richtung Schillerplatz ist es auffallend: Die Straßen und Gehwege sind nicht grau, sondern eher gepunktet. Ungezählte