Rund zwei Stunden lang hat die Polizei den Verkehr auf der Landesstraße 401 ins Visier genommen. Von 13 bis 15 Uhr führten die Beamten am Donnerstag auf der Strecke zwischen Sembach und Mehlingen eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Erlaubt ist hier maximal Tempo 70. Im Kontrollzeitraum wurden etwa 120 Fahrzeuge, die in Richtung Mehlingen fuhren, gemessen, teilt die Polizei jetzt mit. Dabei wurden insgesamt 32 Verstöße gegen das Tempolimit registriert. Am deutlichsten über der Geschwindigkeitsbegrenzung lag an diesem Nachmittag ein Autofahrer, der mit 119 „Sachen“ durch die 70er-Zone brauste. Er muss mit einem mehrwöchigen Fahrverbot sowie einem Bußgeld von rund 350 Euro rechnen; außerdem gehen auf seinem „Konto“ in Flensburg zwei Punkte ein. Bußgelder in unterschiedlicher Höhe kommen auch auf zwölf weitere Fahrer zu, mit kostenpflichtigen Verwarnungen kamen 19 Fahrer davon.

Außerdem erwischten die Einsatzkräfte sechs Fahrer mit dem Handy am Ohr. Auf die Telefonierer warten ebenfalls Punkte in Flensburg und Bußgelder.