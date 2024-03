Die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) werden künftig nur noch einen Vorstand haben. Das aktuelle Vorstandsduo, Markus Vollmer und Rainer Nauerz, verlässt das Unternehmen, wie die SWK mitteilen. Arvid Blume, der die Nachfolge von Vollmer antritt, soll die Stadtwerke alleine führen.

Im Oktober 2023 hatten die Stadtwerke Blume als neuen Vorstand präsentiert. Er soll den Posten von Markus Vollmer, dem kaufmännischen Vorstand, übernehmen, der seit 2001 an der Spitze des Konzerns steht und zum 30. Juni in Ruhestand geht. Wie die SWK jetzt mitteilen, wird der technische Vorstand Rainer Nauerz zum 30. April auf eigenen Wunsch aus seinem Vertrag ausscheiden. Nauerz war seit April 2021 einer von zwei Geschäftsführern an der Spitze des Konzerns. Sein Vertrag war erst im April vergangenen Jahres um weitere fünf Jahre verlängert worden. Als technischer Vorstand verantwortete er unter anderem die Bereiche Personal, Busverkehr, Netzinfrastruktur, Kraftwerk und erneuerbare Energien. „Seinen beruflichen Werdegang in der Energiebranche wird er an anderer Stelle fortsetzen. Der Aufsichtsrat respektiert diese Entscheidung und steht der beruflichen Veränderung nicht im Wege“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadtwerke seien ein erfolgreiches Unternehmen „mit hervorragenden Perspektiven und sowohl wirtschaftlich als auch strategisch bestens aufgestellt. Unser Ziel ist es, die Chancen zu nutzen, die in einer technischen und kaufmännischen Führung aus einer Hand liegen“, wird Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, die Aufsichtsratsvorsitzende, zitiert. Deshalb habe der Aufsichtsrat Blume die alleinige Vertretung der Gesellschaft übertragen. Seine beiden Vorgänger stehen „für eine gründliche und umfassende Einarbeitung zur Verfügung“, heißt es.