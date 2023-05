Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine englische Woche für den Verbandsligisten SV Morlautern! Zu Beginn die Pleite beim Ligarivalen Steinwenden, dann am Mittwoch der souveräne Einzug ins Verbandspokal-Achtelfinale und am Samstag der Triumph über Eintracht Bad Kreuznach. Mit 6:1 siegt die Mannschaft von Trainer Daniel Graf, begeistert dabei ihre Fans und hat schon die nächsten Aufgaben fest im Blick.

Der Erfolg gegen Bad Kreuznach sei noch wichtiger gewesen als das 3:0 im Pokal gegen den Oberligisten Alemannia Waldalgesheim, stellte Daniel Graf am Samstag nach dem dritten Ligaerfolg seines