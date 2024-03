Der SV Morlautern lebt auch in dieser Oberliga-Saison gefährlich. Er wandelt am Abgrund und droht bei einem Fehltritt in die Abstiegszone zu stürzen. Dadurch bekommt am Freitagabend (20 Uhr) die Heimpartie gegen den FV Dudenhofen eine besondere Brisanz, zumal auch der Gegner in Sachen Ligaverbleib noch nicht aus dem Schneider ist.

Es ist wieder eines dieser Abstiegsduelle, in dem es um mehr als drei Punkte geht, wenn Morlautern auf Dudenhofen trifft. Die Nerven dürften dabei eine entscheidende Rolle spielen. Verschärft wird die Situation der Morlauterer dadurch, dass sie am vergangenen Wochenende in der Partie beim FC Karbach eine heftige Abfuhr bekamen. Diese Scharte wollen sie nun gegen den FV Dudenhofen auswetzen, der aber in der besseren Ausgangsposition ist. Nicht nur, dass er zwei Punkte mehr hat und als Zehnter drei Plätze vor dem Team von Trainer Daniel Graf rangiert, er hat auch zuletzt gegen den VfR Baumholder einen 2:0-Sieg gelandet und dürfte somit recht selbstbewusst auf dem Morlauterer Kunstrasen antreten.

Dramatischer Sieg im Hinspiel

„Unser Gegner besitzt eine hohe Qualität“, spricht Graf voller Hochachtung vom FVD, den er als „gestandene Oberligamannschaft“ bezeichnet. Im Hinspiel hielt das die Graf-Truppe aber nicht davon ab, nach sechs sieglosen Spielen davor in Dudenhofen den ersten Saisonsieg einzusacken. Auf dramatische Weise. In der Nachspielzeit verwandelte der SVM einen 0:1-Rückstand in ein 2:1. Das Ausgleichstor erzielte Bobby Edet (90.+3), und Felix Bürger schoss vier Minuten später den Siegtreffer.

„Wir haben da ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, erinnert sich Daniel Graf, der am Freitag „einen interessanten Kampf“ erwartet, in dem er aber möglicherweise auf Maximilian Riehmer verzichten muss. Der defensive Mittelfeldspieler ist erkrankt. Ob er gegen Dudenhofen mit von der Partie sein kann, war noch nicht klar. Mit oder ohne Riehmer – die Graf-Schützlinge brennen auf dieses Spiel. Dass sie freitags unter Flutlicht zu besonderen Leistungen fähig sind, bewiesen sie schon bei ihrem 1:0-Sieg über den FCK II.