Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Fischbach muss weiter um den Verbleib in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd zittern. Am Wochenende setzte es zwei schmerzhafte Niederlagen. Gegen den TuS Geretsried stachen zwar die beiden Asse des SVF, verloren ging das Spiel aber trotzdem. Und gegen den TSV Freystadt schrammte der SVF knapp an der Höchststrafe vorbei.

Erleichterung im Abstiegskampf wollten sich die Fischbacher in den beiden Heimpartien verschaffen. Zwar traten sie als Außenseiter in der Sporthalle der IGS Enkenbach an, doch nach zuvor drei Siegen