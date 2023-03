Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Unbekannte verursacht, die in der Nacht zu Donnerstag an einem Supermarkt in der Vogelwoogstraße die Eingangstür beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, haben Mitarbeiter am frühen Morgen festgestellt, dass ein Glaselement gesplittert war. Das „Tatwerkzeug“ war vermutlich ein Gullydeckel. Er lag direkt vor der beschädigten Tür im Eingangsbereich des Lidl-Marktes. Erste Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass die metallene Abdeckung von einem Gully in der benachbarten Feuerbachstraße stammt. In den Verkaufsbereich waren die Täter offenbar nicht eingedrungen, gestohlen wurde nichts. Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.50 Uhr, verdächtige Personen rund um den Supermarkt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 bei der Polizei zu melden.