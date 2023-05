Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Straßen in Kaiserslautern und den Stadtteilen sind in marodem Zustand. Jährlich wird ein Bauprogramm aufgelegt, um die Straßen nach und nach zu verbessern. Auch in diesem Jahr sollen 8,6 Millionen Euro fließen – und der Verkehr wird stocken.

Das gesamte Straßennetz der Stadt und der Stadtdörfer – gut 370 Kilometer – liegt im Zuständigkeitsbereich des Referats Tiefbau bei der Stadtverwaltung. Etwa 40