Vom 13. April bis einschließlich 27. Mai ist der Rewe-Citymarkt am Stiftsplatz geschlossen. Wie die Rewe Markt GmbH Südwest auf Anfrage der RHEINPFALZ informierte, wird in größerem Stil modernisiert und auf dann 850 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert. Über 12.000 Artikel sollen ab der Wiedereröffnung im Sortiment sein, ergänzt durch eine Salatbar, eine Sushi-Theke sowie eine „Heiße Theke“. Beim Umbau werde zudem auf nachhaltige Technologie gesetzt. Dazu gehörten LED-Lampen sowie verglaste Kühlmöbel, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden und im Vergleich zu bisher rund 40 Prozent an Strom einzusparen.

Öffnungszeiten bleiben

Der Rewe-Markt am Stiftsplatz war im Jahr 2000 eröffnet worden. Das aktuell 30-köpfige Team nimmt laut Unternehmen während des Umbaus Urlaub oder arbeitet mit. Die Anzahl der Stellen soll sich danach um etwa zehn erhöhen. An den Öffnungszeiten – Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr – werde sich nichts ändern.

Rewe zufolge handelt es sich bei dem Umbau am Stiftsplatz „um den ersten dieser Rangordnung“. Wie viel Geld dafür investiert wird, dazu wollte sich das Unternehmen aber nicht äußern. Während der Schließung wird auf den zweiten City-Markt gegenüber der Mall gesetzt.