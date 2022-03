Die Grundsteuer B wird in Kindsbach von 450 auf 465 Prozent erhöht. Dies beschloss der Gemeinderat am Mittwoch bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung aus den Reihen der SPD. Wie Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) erläuterte, hätten der Landkreis Kaiserslautern und die Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl mitgeteilt, dass sowohl bei der Berechnung der VG- als auch der Kreisumlage die Ortsgemeinde so betrachtet werde, als ob sie Steuereinnahmen in Höhe der Nivellierungssätze habe. Da diese bei 465 Prozent liegen, werden demnach mehr Einnahmen angerechnet als tatsächlich vorhanden. Daraus ergeben sich höhere Umlagen. Durch die Erhöhung auf 465 Prozent komme Kindsbach den Forderungen der Kommunalaufsicht nach. Die Hundesteuer wurde hingegen nicht erhöht. Für sogenannte gefährliche Hunde wurde jedoch auf Antrag der CDU eine Steuer von 504 Euro beschlossen.