Das Stellantis-Werk in Kaiserslautern bekommt zum 1. Oktober einen neuen Leiter: Rafal Trojca folgt auf Thierry Vingtans. Das teilte Stellantis am Mittwoch mit. Vingtans führte das Motoren- und Komponentenwerk seit Juli 2019, er soll laut Stellantis künftig im Konzern eine andere Managementaufgabe übernehmen. Der 1973 in Myslowice, Polen, geborene Trojca startete seine Karriere in der Automobilbranche 1998 im polnischen Motorenwerk Tychy, bevor er 2011 für zwei Jahre im Qualitätsmanagement im Opel-Stammwerk Rüsselsheim tätig war. Nachdem Trojca zwischen 2013 und 2015 erneut am Standort Tychy als Unit Manager fungierte, stieg er 2015 zum Fertigungsleiter des Motoren- und Getriebewerks Aspern auf und übernahm 2017 die Geschäftsführung der Opel Wien GmbH. Von 2020 bis März 2022 war er Generaldirektor des PCMA Rus-Werks in Kaluga, ein Joint Venture von Stellantis und Mitsubishi Motors. Seit dem Frühjahr verantwortete er dort den Bereich Forschung und Entwicklung.