Ein kleines Jubiläum feiert der Trail Run des TV Rodenbach in diesem Jahr. So fällt am Sonntag um 10.30 Uhr bereits zum zehnten Mal der Startschuss zu diesem beliebten Lauf über zehn Kilometer, der diesmal auch der Auftakt zum Laufladencup 2024 ist.

Abermals dürfen sich die Läufer und Läuferinnen auf einen reizvollen Trail Run freuen. Der Start erfolgt wieder am Wasserhaus, und anschließend geht's für die Trail-Runner auf einer anspruchsvollen, im Vergleich zu den vergangenen Jahren leicht veränderten Strecke mit 145 Höhenmetern zum Ziel am Vereinshaus des TV Rodenbach. Auch in diesem Jahr steht wieder der fünf Kilometer lange Waldlauf für Läufer und Nordic Walker auf dem Programm, der 15 Minuten vor dem Trail Run auch am Wasserhaus gestartet wird.

Angesichts der zehnten Auflage des Laufs freut sich Patrick Day, „dass sich der Trail Run etablieren konnte“. Den besonderen Reiz des Laufs beschreibt der Leiter der Laufabteilung des TV Rodenbach so: „Der Name ist Programm.“ Vor neun Jahren war Day selbst als Läufer beim Trail Run mit von der Partie. Danach sorgte er im Organisationsteam dafür, dass die Trail Runs gut über die Bühne gingen. Das wünscht sich der 46 Jahre alte Abteilungsleiter auch für den Jubiläumslauf und natürlich auch „eine hohe Teilnehmerzahl“.

Natascha Hartl will ihren Titel verteidigen

An den Start will am Sonntag auch Natascha Hartl gehen. Im vergangenen Jahr war sie mit einer Zeit von 44:57 Minuten die schnellste Frau im Feld. In diesem Jahr ist sie nicht nur die Titelverteidigerin, sondern auch Lokalmatadorin, da sie sich mittlerweile dem TV Rodenbach angeschlossen hat und sich in dessen Laufabteilung als Trainerin engagiert.

Die Herrenkonkurrenz gewann Jonas Janzer in einem spannenden Finish. Der Läufer der Running-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern überquerte damals die Ziellinie nach 39:07 Minuten.