Die Welt ein wenig besser machen ist das Ziel der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend: Dazu fiel am Donnerstag um Punkt 17.07 Uhr in der katholischen Kirche in Otterbach der Startschuss unter dem Motto: „Uns schickt der Himmel“. Zur Eröffnung der Sozialaktion für die Nordpfalz, wo sich 444 Jugendliche beteiligen, versammelten sich rund 250 Teilnehmer. Erst gestern erhielten sie ihre Arbeitsaufträge. Bis Sonntag haben die Jugendgruppen Zeit, soziale, karitative, ökologische, gesellschaftspolitische oder kreative Projekte umzusetzen.

Auf Pappschildern notierten die Jugendlichen, was ihnen wichtig ist: Umwelt schützen, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft, Frieden und Gleichberechtigung waren darunter. Pfarrer Carsten Leinhäuser ermutigte die Jugendlichen: Gott werde ihnen in den nächsten Tagen bei dem Abenteuer zur Seite stehen. „Ihr werdet Eure Muskeln anstrengen müssen und dabei schwitzen und frieren“, sagte er. Im Bistum Speyer sind 72 Gruppen mit rund 2000 Teilnehmern angetreten, um in 72 Stunden die Welt ein bisschen zu verändern.