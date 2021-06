Der heftige Starkregen am späten Donnerstagnachmittag sorgte für Chaos in der Stadt Kaiserslautern. Die Feuerwehr konnte die Anzahl der Meldungen, die „minütlich eingingen“, nicht mehr zählen, berichtete der Einsatzleiter Peter Lukas gegen 17.45 Uhr, „die Notrufdrähte glühen“. Ungefähr um 17 Uhr gingen die ersten Meldungen ein, seitdem begann die Feuerwehr an allen Ecken und Enden auszurücken. „Das komplette Stadtgebiet ist betroffen“, sowie auch Teile des Landkreises, wusste er zu diesem Zeitpunkt.

Mit vier Zügen waren die Wehrleute unterwegs, mindestens 20, maximal 40 Kräfte waren im Einsatz an der Wasserfront oder auf dem Weg dorthin. Der Starkregen, der gegen 17 Uhr eingesetzt hatte, überschwemmte etliche Straßen in der Stadt, auch Keller liefen voll. Der Verkehr wurde durch die Wassermassen, die sich auf Straßen sammelten, erheblich beeinträchtigt. Die Fahrbahn vom PRE-Park Richtung Autobahn beispielsweise war nicht mehr befahrbar, die Polizei sperrte die Straße. Auch neben dem Gebäude der Kreisverwaltung und dem japanischen Garten schoss das Wasser den Hang hinab.