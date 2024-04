Die Partei Bündnis 90/Die Grünen nimmt nun doch an den Kommunalwahlen in Großkarlbach teil. Der Ortsverband Leiningerland hat bei der Verbandsgemeinde nicht nur eine Liste mit drei Kandidaten für den Gemeinderat eingereicht, sondern mit Karl-Heinz Ehwald auch einen Bewerber für die Wahl des Ortsbürgermeisters benannt. Der 72-Jährige sitzt als Nachrücker seit 2022 im Rat. Er stammt aus Maxdorf, lebt seit 2017 in Großkarlbach, hat Elektrotechnik studiert und ist im Ruhestand als rechtlicher Betreuer tätig. Auf Anfrage sagte der verheiratete Vater von fünf Kindern, er stehe für eine Ortspolitik, die über Parteigrenzen hinweg die Bürger beteilige und deren Fachkompetenzen nutze. Die wichtigste Aufgabe des neuen Gemeinderats müsse die Erhöhung der Einnahmen sein. Gemeinsam mit Winfried Wolff und Sven Hedrich kandidiert Ehwald für die Wahl des Dorfparlaments am 9. Juni.