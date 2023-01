Mit einem Sieg wollten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in die Rückrunde starten. Und das gelang ihnen auch auf recht überzeugende Weise. In einer spannenden und guten Oberligapartie bezwangen sie vor heimischer Kulisse den Dürkheimer HC II mit 5:4 (1:1). Dabei setzte sich ein Buchenlocher mit drei Treffern prächtig in Szene.

Ein wichtiger Erfolg für die Kaiserslauterer, der umso bemerkenswerter war, da sie vor diesem Spiel stark unter Druck standen. Hatten sie doch die letzten beiden Ligapartien im alten Jahr verloren. Trotz dieser Misserfolge, wobei das 1:5 gegen den HTC Neunkirchen besonders schmerzhaft war, hatte sich TSG-Trainer Andreas Gillmann zuversichtlich mit Blick auf die Dürkheim-Partie gezeigt. Und seine Schützlinge erfüllten das in sie gesetzte Vertrauen. Dabei ließen sie sich auch nicht durch einen Gegentreffer erschüttern, durch den sie in der 17. Minute mit 0:1 in Rückstand gerieten. Aus dem Spiel heraus hatte das junge Gästeteam in dieser laufintensiven Hallenhockeypartie getroffen. Doch noch vor der Pause gelang der Heimmannschaft die Antwort. Nach einer kurzen Ecke erzielte Marcel Fath in der 25. Minute den Ausgleich. Es sollte nicht die letzte erfolgreiche Aktion des blendend aufgelegten Stürmers in dieser umkämpften Begegnung gewesen sein. Das 1:1-Unentschieden nach dem ersten Durchgang bezeichnete später Coach Gillmann als „gerechtes Ergebnis“.

In der zweiten Hälfte bereitete ihm sein Team eine Menge Freude. So brachte Marcel Faths Sturmpartner Niklas Schwindt die TSG in der 33. Minute mit 2:1 in Führung. Doch kaum war der Jubel der Lauterer verklungen, da schlugen die Dürkheimer zurück und kamen zum 2:2 (34.). Wie schon in der ersten Halbzeit, zeigten sich die Buchenlocher auch vom zweiten Gegentor unbeeindruckt, ja sie kamen immer besser ins Spiel, und die Torchancen häuften sich. Diese Überlegenheit fand dann in einer schnellen Trefferfolge ihren Ausdruck. „Wir sind davongezogen“, bemerkte Gillmann zu dieser starken Phase seiner Schützlinge und lobte besonders das Sturmduo Marcel Fath und Niklas Schwindt. Ersterer brachte mit seinem zweiten und dritten Treffer sein Team mit 4:2 in Führung (42./45.), und Schwindt erhöhte nach einem schnell ausgeführten Freischlag mit einem Stechertor auf 5:2 (52.).

Unruhige Schlussphase

Das bis dahin überzeugende Spiel der TSG wurde in der Folge durch „einige Unachtsamkeiten“ getrübt, welche die Dürkheimer prompt mit zwei Gegentreffern bestraften. So war nach 57 Minuten der komfortable Vorsprung fast komplett geschmolzen, und den Lauterern, vor allem ihrem Keeper Kai Musiol, auf den auch in diesem Spiel wieder Verlass war, stand eine unruhige Schlussphase bevor, zumal sie die letzte Minute in Unterzahl bestreiten mussten. Doch sie verteidigten ihren knappen Vorsprung und setzten sich am Ende mit 5:4 durch.

Unter dem Strich sei es „ein verdienter Sieg“ gewesen, stellte ein zufriedener Andreas Gillmann fest und freute sich über den gelungenen Rückrundenauftakt. In der Tabelle kletterten die Seinen auf den dritten Rang und bilden nun zusammen mit dem nach wie vor auf dem zweiten Platz stehenden Dürkheimer HC II und dem Ligavierten HTC Neunkirchen ein punktgleiches Verfolgertrio; jede der drei oben genannten Mannschaften hat nach sechs Spielen zehn Zähler auf dem Konto. Wobei man eigentlich von Verfolgern nicht mehr sprechen mag, da der Tabellenführer, der Kreuznacher HC, in dieser Oberligaspielzeit eine Klasse für sich ist. Der Ligaprimus setzte sich am Wochenende problemlos beim Schlusslicht HC Speyer mit 13:0 durch und landete damit seinen sechsten Sieg im sechsten Spiel.