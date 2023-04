Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit gleich zwei „Stadtradelstars“ startet Kaiserslautern am Mittwoch, 9. Juni, in seine 13. Aktion „Stadtradeln für ein gutes Klima“. Eingeladen sind dazu neben Kommunalpolitikern alle, die in der Stadt leben, dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule oder Hochschule besuchen.

„Jeder Kilometer zählt“: Unter diesem Schlagwort fordert das Stadtradel-Team auf, „in die Pedale zu steigen und zu zeigen, dass Kaiserslautern Fahrrad fahren kann“.