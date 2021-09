In der Stadt Kaiserslautern wurden am Dienstag 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das teilte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mit. Im Kreis Kaiserslautern kamen 36 neue Fälle hinzu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in der Stadt laut Landesuntersuchungsamt (Lua) unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte bei 64. Bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren liegt sie mit 105,9 deutlich höher. Die Inzidenz bei Personen zwischen 20 und 59 Jahren wird mit 66,7 angegeben, bei Personen über 60 Jahren mit 47,8. Für den Landkreis meldete das Lua eine Inzidenz von 76,5 unter Einbeziehung der US-Streitkräfte. Auch im Kreis ist die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren am höchsten. Sie liegt derzeit bei 212,1. In der Altersgruppe der Personen zwischen 20 und 59 Jahren beträgt sie 85,2, bei den über 60-Jährigen 15,5.

Mit einem Wert unter 100 liegen aber sowohl Stadt als auch Kreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz in der geringsten Warnstufe eins. Gleiches gilt für die beiden anderen Leitindikatoren: Der Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Wert gibt an, wie viele Personen sich in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus stationär in Behandlung befinden. Für das Versorgungsgebiet Westpfalz, zu dem Stadt und Kreis gehören, weist das Lua den Wert mit 1,1 aus, und damit deutlich unter der Schwelle von fünf, ab der Warnstufe zwei gilt. Der prozentuale Anteil der Intensivbetten im Land, die mit Covid-19-Erkrankten belegt sind, liegt mit 4,34 ebenfalls im Bereich der Warnstufe eins, die bei diesem Indikator bis zu einem Wert von 6 gilt. Erst wenn zwei von drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen die Schwellenwerte übersteigen, treten schärfere Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft.