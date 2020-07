Die Ständige Sammlung im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) öffnet am Dienstag wieder ihre Pforten. Besucher müssen allerdings einen Mund-Nase-Schutz mitbringen, wie das Museum am Montag mitteilte.

Nahezu vier Monate lang war die Ständige Sammlung zwangsweise geschlossen. Nachdem nun bereits seit Wochen die Ausstellungsräume im Erdgeschoss wieder geöffnet sind, wird nun ab Dienstag, 7. Juli, auch die Ständige Sammlung im zweiten Obergeschoss des mpk wieder für Besucher zugänglich gemacht.

Das Museumsteam freue sich darauf, hieß es in der Mitteilung des Museums vom Montag. Fortan könne jeder wieder gezielt sein Lieblingswerk besuchen oder bei einem Rundgang durch verschiedene Epochen und Themenbereiche flanieren. „Faszinierende Werke aus der Gemälde- und Skulpturensammlung sowie der Kunsthandwerklichen Sammlung des Museums treffen aufeinander und schaffen interessante, spannungsreiche Verbindungen und Kontraste“, teilte am Montag Annette Reich mit.

Am ersten Tag bis 20 Uhr geöffnet

Reich, die Leiterin der Gemälde- und Skulpturensammlung, verwies allerdings auch auf die Bestimmung, dass Besucher einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Schutzmaßnahmen einzuhalten haben.

Gleich am ersten Tag haben Besucher ausgiebig Gelegenheit, die Werke zu entdecken. Geöffnet ist an Dienstagen ja stets von 11 bis 20 Uhr. Mittwochs bis sonntags ist das mpk von 10 bis 17 Uhr offen. Montags bleibt geschlossen. Der Eintritt in die Ständige Sammlung kostet 3, die Kombikarte 6 Euro. Familienkarten kosten 10, Jahreskarten für 20 Euro. Freier Eintritt für Kinder, Schüler, Studenten.