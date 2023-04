Es ist Frühling in Kaiserslautern: Seit Mittwoch sprudelt in der Innenstadt wieder das Wasser der Brunnen. Das traditionelle Startsignal gab der scheidende Beigeordnete Peter Kiefer zum 14. und letzten Mal in diesem Jahr am neu gestalteten Leo-Erb-Brunnen auf dem ebenfalls sanierten Schillerplatz.

Er freue sich sehr, die diesjährige Brunnensaison an dem im August 1976 anlässlich der Fertigstellung der Fußgängerzone eingeweihten Leo-Erb-Brunnen – im Volksmund aufgrund seiner 16 Säulen aus Edelstahl mit insgesamt 512 Düsen gerne „Duschstraße“ genannt – zu eröffnen, sagte Kiefer in seiner kurzen Ansprache. Wasser bedeute Leben, Wasser sei wichtig für die Innenstadt. Den am Mittwoch einmal mehr von Sonne überfluteten Platz in der Stadtmitte wegen des umstrittenen Brunnens und der ebenfalls umstrittenen Baumfällarbeiten wieder herzurichten, sei die richtige Entscheidung gewesen. Das Geld, rund 75.000 Euro für den Brunnen, sei vernünftig angelegt.

Stellvertretend für das Referat Gebäudemanagement, dankte der Beigeordnete Brunnenmeister Marcel Scherer und Brunnenarbeiter Vitor Fernandez, die verantwortlich dafür sind, in den nächsten Tagen auch die restlichen der insgesamt 42 Brunnen in städtischer Verantwortung zum Laufen zu bringen. Der Fackelbrunnen bleibt wegen der großen Baustelle in seinem Umfeld vorerst ausgeschaltet.

Um die regelmäßige Wartung der städtischen Brunnen kümmern sich die Saison über ebenfalls Mitarbeiter des Referats. Rund 40.000 Euro hatte die Stadt dafür zuletzt ausgegeben. Der Brunnen an der Gartenschau ist bereits seit einigen Tagen in Betrieb. In Trägerschaft der Lebenshilfe wird der Brunnen auch von dieser gewartet.