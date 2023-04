Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alex Müller-Perlefein hat sein Ziel erreicht: In 48 Tagen ist er von Kaiserslautern aus 4000 Kilometer ans Nordkap geradelt. Einzig die Strecke von Deutschland nach Schweden hat er via Fähre bewältigt. Eine Ruhepause hat er sich dabei nicht gegönnt, sondern überlegt, für welchen Zweck er die Spenden einsetzen will, die er mit seiner Tour einsammelt. Denn das war für den 33-Jährigen wichtig: seine Tour ans Nordkap mit einem guten Zweck zu verbinden.

Viel Zeit für die Vorbereitung hatte er sich nicht genommen, sondern im Sommer spontan seinen Job