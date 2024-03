Einen Sieg gab es für den Dartverein Kaiserslautern beim Spieltag in der Gruppe Süd der Bundesliga beim Dartclub Hawks Vilsbiburg. Den Erfolg gab es ausgerechnet gegen den Nachbarn, den Dartclub Nostradartmus Kaiserslautern. Beide Teams verloren ihre Begegnungen gegen den Gastgeber. In der Tabelle stehen beide Mannschaften unmittelbar vor einem Abstiegsplatz.

Abwechslungsreich, mit viel Spannung und einem Sieg erst in der letzten Minute verlief die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften aus der Barbarossastadt, in welcher der Sieg mit 7:5 an den DV Kaiserslautern ging. Gut gestartet ist das Team, nach den Erfolgen von Dirk Becker (4:3 gegen Fabian Schmutzler), Dominik Appel (4:1 gegen Silvio Krauss) und Mark Gimbel (4:2 gegen Stefan Arenth) stand es 3:0 für das Team um Mannschaftsführer Ralf Schehrer.

Dann aber kam die gute Phase des DC Nostradartmus – und plötzlich waren die Spieler um Mannschaftsführer Andreas Altmaier mit 4:3 in Front. Dafür sorgten Sebastian Walter (4:0 gegen Peter-Pascal Portz), Christian Wollny (4:0 gegen Marvin Baab), David Raab (4:0 gegen Oliver Kwasny) und Felix Springer (4:0) gegen Dominic Kiefaber. Sascha Goldammer mit seinem 4:0 über Florian Cattarius sorgte für den 4:4-Ausgleich nach den Einzelspielen.

Starke Doppel beim Dartverein

Doch auch an diesem Spieltag konnte der Dartverein auf die Spielstärke seiner Doppel vertrauen. Denn sie sicherten letztlich den Erfolg. Die Duos Dominik Appel/Peter-Pascal Portz mit dem 4:3 gegen Felix Springer/Sebastian Walter, Sascha Goldammer/Dirk Becker mit dem 4:1 gegen Christian Wollny/Silvio Krauss und Dominik Kiefaber/Marvin Baab mit dem 4:3 gegen Fabian Schmutzler/Florian Cattarius holten den siebten Punkt zum Gewinn. Das 0:4 von Oliver Kwasny/Nico Seib gegen Stefan Arenth/David Raab war dann auch nur eine Ergebnisverschönerung.

Zuvor musste der Dartclub Nostradartmus gegen den Gastgeber, den Dartclub Hawks Vilsbiburg antreten und bezog eine 5:7-Niederlage. Felix Springer und Stefan Arenth konnten sich jeweils nur knapp mit 4:3 gegen ihre Konkurrenten durchsetzen, während David Reeb zu einem glatten 4:0-Erfolg kam. Das waren in den Einzeln auch die einzigen Erfolge. Jeweils mit 1:4 unterlagen Silvio Krauss, Christian Wollny, Sebastian Walter und Fabian Schmutzler, während es für Florian Cattarius ein 2:4 war. Beim Team kam in den Doppeln nochmals Hoffnung auf, denn Felix Springer/Sebastian Walter (4:1) und Christian Wollny/Silvio Krauss (4:2) schafften den 5:5-Ausgleich. Doch die abschließenden Doppel Stefan Arenth/David Raab (1:4) und Fabian Schmutzler/Florian Cattarius (2:4) konnten nicht mehr punkten.

Wiedersehen mit Monique Lessmeister

Im abschließenden Spiel herrschte große Hoffnung beim Dartverein Kaiserslautern auf zwei Punkte. Doch es gab ein unerklärliches Desaster. Beim 1:11-Endergebnis holte lediglich Dominik Appel mit dem 4:3 einen Punkt. Alle Einzelspiele gingen meist deutlich verloren. Wie das 0:4 von Nico Seib und Oliver Kwasny, das 1:4 von Sascha Goldammer und Mark Gimbel und das 2:4 von Peter-Pascal Portz, Dirk Becker und Dominic Kiefaber. Auch die Doppel kamen nicht an die gewohnten Leistungen heran.

In Vilsbiburg trafen beide Kaiserslauterer Mannschaften auf eine in der Region Kaiserslautern bestens bekannte Monique Lessmeister. Sie hat in der Region gewohnt und als Jugendspielerin bereits große Erfolge verzeichnet. An diesem Samstag gewann sie gegen Sascha Goldammer und gegen Florian Cattarius. Beide Kaiserslauterer Teams haben nun acht Punkte und liegen nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz.