Wieder am Ball. Die Verbandsligamannschaft des SV Morlautern hat sich am Freitagabend zum ersten Training im neuen Jahr getroffen. Dem Ruf von Trainer Daniel Graf folgen 18 Fußballer. Unter Flutlicht beginnen sie auf dem Kunstrasen bei unfreundlichem Wetter mit der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil. Fußball wie üblich also, könnte man meinen. Aber das war es ganz und gar nicht.

Das Besondere dieses Trainingsauftakts unterstreicht Daniel Graf mit der Feststellung: „Es grenzt an ein Wunder, dass wir heute hier trainieren.“ Damit spielt der Trainer auf die Turbulenzen