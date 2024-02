Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schuhhandels-GmbH „Schuh-Welt“ in Waldfischbach-Burgalben ist in finanziellen Schwierigkeiten. Mit einem Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung beabsichtigt das Unternehmen, sich für die Zukunft neu aufzustellen. Der Geschäftsbetrieb wird fortgeführt.

In Kaiserslautern unterhält der Schuhhändler drei von insgesamt zehn Filialen in Südwestdeutschland. Seit 2015 ist die Schuh-Welt mit einem Laden in der Merkurstraße 28 vertreten.