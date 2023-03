Nach einem sogenannten Schockanruf hat die Polizei am Dienstag im Kaiserslauterer Stadtgebiet einen Verdächtigen festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz gemeinsam mitteilten, erhielt eine 84-Jährige am Nachmittag von einem falschen Polizeibeamten einen Anruf. Der Unbekannte wollte der Frau weismachen, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe. Für dessen Freilassung forderte der Mann eine Kaution über mehrere tausend Euro. Die Seniorin zweifelte an der Darstellung und wandte sich direkt an die echte Polizei.

Bereits kurze Zeit später klickten die Handschellen: Einsatzkräfte nahmen einen Verdächtigen fest, bei dem es sich mutmaßlich um den Geldboten handelte. Zu einer Geldübergabe kam es nicht mehr. Der 36-Jährige wurde am Mittwoch einem Richter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Der Mann machte Angaben zur Sache; diese werden nun geprüft. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.