Am Vogelwoog, einem beliebten Naherholungsgebiet in Kaiserslautern, haben Unbekannte mehrere Plastiksäcke mit äußerst unappetitlichem Inhalt „entsorgt“. Die Schlachtabfälle haben etliche Erholungsschende verschreckt. Förster Klaus Platz sagt: „Eine Nummer wie hier habe ich in meiner Dienstzeit noch nie erlebt.“ Und Platz geht in wenigen Tagen in den Ruhestand ...

Nachdem sich gleich mehrere Behörden damit befasst hatten und die Abfälle entsorgt wurden, ermittelt nun die Polizei. Die Beamten hoffen auf Zeugen: Wer Hinweise geben kann, wer die Säcke auf dem Parkplatz ausgeladen und abgelegt hat, soll sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kaiserslauterer Kriminalpolizei melden.