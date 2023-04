Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pfälzische Schachbund (PSB) hatte sich entschlossen, mittels einer Ersatzliga den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Doch diese Idee ist nun kurzfristig ad acta gelegt worden. Das betrifft auch die Spieler des Schachclubs Bann, die nun König, Läufer und Turm vorerst unberührt lassen müssen.

Eine Ersatzliga sollte in diesem Jahr noch die ausgefallene Saison der Schachspieler zumindest in Teilen ersetzen und diesen die Möglichkeit geben, sich am Brett von Angesicht zu Angesicht