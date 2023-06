Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2019 kam der SC Siegelbach mit den Ü40-Senioren schon mal in ein Kreispokal-Endspiel – am Samstag (18 Uhr) tritt er erstmals mit der Ü32 an. Auf dem Rasenplatz in Mehlingen trifft die Mannschaft von Sascha Weber auf den FV Rockenhausen.

Es ist schon etwas skurril: das erste Spiel im inzwischen fast schon sieben Monate alten Jahr 2021 der Siegelbacher Ü32 ist gleich ein Finale – und auch hier das erste in der Vereinsgeschichte