Kindergarten- und Schulkindern das Lesen schmackhaft zu machen, scheint dem Team von der Stadtteilbücherei Erfenbach in einem ersten Schritt geglückt zu sein. Sandra Faß spricht von einer gelungenen Sommerferienaktion. Auch wenn die Aktion bereits etwas zurückliegt, wird den Kindern die intensive Beschäftigung mit Büchern in guter Erinnerung bleiben.

Dazu beigetragen hat sicherlich die Preisverleihung, zu der die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Herbstferien die Teilnehmer in die Bücherstube in der Ortsverwaltung eingeladen hatten.