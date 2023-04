Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern hat das Südwestderby gegen den 1. FC Saarbrücken souverän mit 6:0 (1:0) für sich entschieden. In der Regionalliga Südwest stehen die Betzenberger damit weiter unangefochten an der Tabellenspitze.

Nachdem die Lauterer in der vergangenen Woche beim torlosen Remis in Koblenz erstmals in dieser Saison Punkte abgegeben hatten, stand an diesem Spieltag das Derby gegen den Viertplatzierten 1. FC Saarbrücken an. Mit Kimi Merk hatte FCK-Trainer Alexander Bugera wieder einen seiner Offensivkünstler im Kader. Wie berichtet, war Merk in den vergangenen Wochen mit der Nationalmannschaft Kirgisistans auf Länderspielreise.

Die Gastgeber begannen vor 150 Zuschauern extrem entschlossen und tonangebend. Der Gegner aus Saarbrücken wurde in seiner Spieleröffnung früh gepresst – und aggressiv angegangen. Daraus resultierten immer wieder Ballgewinne für den FCK, so dass der FCS kaum zur Entfaltung kam.

Der Dosenöffner

Das Führungstor der Heimmannschaft ließ allerdings bis zur 42. Minute auf sich warten: Lukas Gusic traf mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern zum 1:0. Kurz nach Wiederbeginn markierte Görkem Koca aus kurzer Distanz das 2:0 (49.). Vorausgegangen war eine erneute Standardsituation. Vier Minuten später erhöhte Ben Reinheimer auf 3:0 (53.). Danach feierte Kimi Merk nach wochenlanger Abstinenz sein Comeback. Mit ihm auf dem Platz verwertete Ousmane Sannoh in der 68. Minute einen Abpraller zum 4:0 (68.). Nachdem Artur Reich mit seinem ersten Saisontor das 5:0 erzielt hatte (73.), schoss Muhammed Zor kurz vor Schluss den schönsten Treffer des Tages: Der FCK überbrückte mit wenigen Kontakten das Mittelfeld – und Zor krönte den sehenswerten Angriff mit dem 6:0-Endstand (89.).

„Es war speziell im zweiten Durchgang eine super Leistung von der Mannschaft. Wir waren von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen und haben den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen. Auch in dieser Höhe geht unser Sieg am Ende absolut in Ordnung“, gab ein hoch zufriedener Alexander Bugera zu Protokoll.