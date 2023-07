Nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt: So erging es einem 38-jährigen Rollerfahrer am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Queidersbach. Wie die Polizei berichtet, war er mit seinem Piaggio Roller auf der Barbarossastraße in Richtung „Auf der Heide“ unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Was die Ursache für den Sturz war, ist derzeit laut den Beamten Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

Rollerfahrer muss ins Krankenhaus

Da sich der Zweiradfahrer beim Sturz verletzte, wurde er durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.