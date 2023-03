Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Vater mit dem Sohne! Bei den Kulturlivestreams der Fruchthalle gastierte mit Ro Gebhardt einer der besten Jazzgitarristen Europas. An seiner Seite hatte er seinen erst 13 Jahre alten Sohn Alec am E-Bass und den Portugiesen Armindo Ribeiro (Akkordeon, E-Piano und Gesang). Bei Fusion- und Modern-Jazz sowie Latin, alles gewagte Bearbeitungen und Eigenkompositionen des Bandleaders, gingen die Grooves ganz schön unter die Haut.

Als Musiker, der erfolgreich auf Bühnen wie dem Blue Note in New York, beim Central Park Jazzfest NYC, dem Duc de Lombard in Paris oder dem A-Trane in Berlin gestanden hat, weiß Gebhardt ohne Probleme