Die Gartenschau hat wieder ein Riesenrad. Seit Dienstag dürfen Groß und Klein am selben Standort wie vergangenes Jahr in 40 Metern Höhe über dem Neumühlepark schweben und alles, was dort unten das Auge begeistert, aus neuer Warte bestaunen.

Jost-Riesenrad, der Betreiber aus Eggenfelden in Bayern, habe selbst bei der Gartenschau nachgefragt und wäre tatsächlich schon gerne früher gekommen, berichtete Parkleiterin Christine Schweigert. Auch Besucher, denen die zusätzliche Attraktion im Park vergangenes Jahr sehr gut gefallen hatte, hätten sich bereits danach erkundigt und jetzt den Aufbau interessiert beobachtet. Der Parkleiterin zufolge bleibt das Fahrgeschäft bis zum 18. Juli vor Ort und wird danach bis in den September hinein von einem historischen Kinderkarussell abgelöst. Anschließend kommt das Riesenrad noch einmal zurück. Geöffnet ist montags bis donnerstags zwischen 13 und 19 Uhr, freitags bis sonntags zwischen 10 und 19 Uhr. Einzelfahrten kosten 3,50 Euro; Dauerkartenbesitzer erhalten einen Nachlass von 30 Cent.