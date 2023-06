Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FV Ramstein hat nach einer Durststrecke mal wieder guten Grund zu feiern. Die Olympia holte sich am Sonntag in Schwedelbach den Pokal des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern. Mit 2:0 (1:0) siegte das Team um Jonas Jung. Für den 26-Jährigen war es ein Bilderbuchstart in seine Trainerkarriere. Gleich im zweiten Spiel unter seiner Ägide ein Titel – das dürfte auf der Fußballbühne Seltenheitswert besitzen.

Wie das eben oft so ist – das zweite Tor interessierte, außer dem Schützen und den Statistikern, keinen mehr. Stefan Bosle steuerte zum wiederholten Mal auf Rowo-Keeper