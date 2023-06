Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Bruchwiesenstraße in Landstuhl wurde am frühen Samstagmorgen bei einem 35-jährigen Mazda Fahrer intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 2,13 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. In der Nacht zum Sonntag geriet in der Ludwigstraße ein 30-jähriger Chevrolet Fahrer ins Visier einer Funkstreife. Der Pkw wurde gestoppt und kontrolliert, aus dem Innenraum strömte starker Alkoholgeruch. Auch hier lag der Atemtest mit 1,33 Promille im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, schreibt die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Wenige Stunden später stellten Polizeibeamte bei einer Fahrzeugkontrolle in der Saarbrücker Straße drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bei dem 35-jährigen Mann aus dem Kreis Birkenfeld reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Zudem wurde festgestellt, dass der Polofahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie mehrere Strafverfahren eingeleitet. Am Sonntagmorgen überprüfte eine Funkstreife in der Ludwigstraße in Ramstein-Miesenbach die Fahrtüchtigkeit eines 26-jährigen BMW-Fahrers. Aufgrund der starken Alkoholfahne wurde der Mann zum Atemtest gebeten. Da er diesen verweigerte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Landstuhl ermittelt nun wegen dem Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.